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    لليوم الثالث على التوالي الأجواء في قرى منطقة النبطية مع مراسلنا علي شبيب

    المصدر: موقع المنار

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