الجمعة   
   19 06 2026   
   4 محرم 1448   
   بيروت 00:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    عراقجي رحب برسالة قائد الثورة: إرشاداتكم ستكون سندا راسخا للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني

      قال وزير الخارجية الايراني في بيان له مساء الخميس “️حضرة آية الله السيد مجتبى خامنئي القائد الأعلى، أُقدّر رسالتكم الحكيمة والهادية، وأعرب عن امتناني لتوجيهاتكم ودعمكم وثقتكم القيّمة”.

      واضاف عراقجي “لا شك أن هذه الإرشادات المخلصة ستكون سندًا راسخًا لصون العزة الوطنية، والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني العظيم، والمضي المسؤول في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية”.

      وتابع عراقجي “في هذه الأيام العاشورائية الحسينية، أؤكد أنني، مستعينًا بالله تعالى والأئمة الأطهار، وملتزمًا التزامًا كاملًا بتوجيهاتكم وتطلعاتكم، سأُسخّر كل طاقات جهاز السياسة الخارجية في البلاد من أجل تأمين المصالح العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والحفاظ على حقوق الشعب الإيراني الشريف، وصون عزة هذا الوطن واستقلاله واقتداره”.

      واكد عراقجي “سنواصل، بيقظة وحكمة وثبات، بذل كل الجهود لتحقيق هذه الأهداف وحماية المصالح الوطنية، ولن ندّخر أي جهد في سبيل ذلك”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي لنظيره الروسي: اعتداءات “إسرائيل” على لبنان يجب أن تتوقف

      عراقجي لنظيره الروسي: اعتداءات “إسرائيل” على لبنان يجب أن تتوقف

      عراقجي يطلع لجنة الأمن القومي على مسار المفاوضات مع واشنطن وتطورات ما بعد الحرب

      عراقجي يطلع لجنة الأمن القومي على مسار المفاوضات مع واشنطن وتطورات ما بعد الحرب

      عراقجي: من دون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها فإن إنهاء الحرب لن يكون كاملاً

      عراقجي: من دون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها فإن إنهاء الحرب لن يكون كاملاً