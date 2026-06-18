عراقجي رحب برسالة قائد الثورة: إرشاداتكم ستكون سندا راسخا للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني

قال وزير الخارجية الايراني في بيان له مساء الخميس “️حضرة آية الله السيد مجتبى خامنئي القائد الأعلى، أُقدّر رسالتكم الحكيمة والهادية، وأعرب عن امتناني لتوجيهاتكم ودعمكم وثقتكم القيّمة”.

واضاف عراقجي “لا شك أن هذه الإرشادات المخلصة ستكون سندًا راسخًا لصون العزة الوطنية، والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني العظيم، والمضي المسؤول في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية”.

وتابع عراقجي “في هذه الأيام العاشورائية الحسينية، أؤكد أنني، مستعينًا بالله تعالى والأئمة الأطهار، وملتزمًا التزامًا كاملًا بتوجيهاتكم وتطلعاتكم، سأُسخّر كل طاقات جهاز السياسة الخارجية في البلاد من أجل تأمين المصالح العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والحفاظ على حقوق الشعب الإيراني الشريف، وصون عزة هذا الوطن واستقلاله واقتداره”.

واكد عراقجي “سنواصل، بيقظة وحكمة وثبات، بذل كل الجهود لتحقيق هذه الأهداف وحماية المصالح الوطنية، ولن ندّخر أي جهد في سبيل ذلك”.

المصدر: موقع المنار