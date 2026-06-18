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   3 محرم 1448   
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    تقارير مصورة

    أصوات انتقادية تتعالى داخل كيان العدو حيال مذكرة التفاهم مع إيران

    في التفاصيل، تتواصل داخل كيان العدو الصهيوني موجة من الانتقادات والتحليلات التي تشكك بجدوى مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، وسط حالة من الإرباك السياسي والاستراتيجي بشأن تداعياتها على مستقبل المواجهة في المنطقة.

    وتشير أوساط إعلامية وسياسية صهيونية إلى أن الاتفاق الجديد يفرض وقائع ميدانية وسياسية لا تصبّ في مصلحة “إسرائيل”، في ظل تراجع قدرتها على التأثير في المسار التفاوضي، وتزايد الهوة مع الموقف الأميركي.

    وفي هذا السياق، نضع هذه التطورات قيد النقاش مع محلل الشؤون الصهيونية في قناة المنار حسن حجازي.

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