“هند رجب” تلاحق جندياً إسرائيلياً في أميركا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

طالبت منظمة هند رجب الحقوقية السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة اعتقال جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية يُدعى ‘جيك’.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن هذا المطلب يأتي تزامناً مع تواجد الجندي في مدينة لوس أنجلوس لحضور فعاليات كأس العالم، وذلك للاشتباه في تورطه بجرائم تتعلق بحرب الإبادة وعمليات الهدم الممنهجة التي طالت قطاع غزة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا التحرك القانوني ليس الأول من نوعه ضد الجندي المذكور، حيث سبق وأن رفعت دعوى قضائية مماثلة ضده في سريلانكا خلال الشهر الماضي أثناء قضائه إجازة هناك.

وتستند هذه التحركات إلى توثيق دقيق لنشاط الجندي العسكري ضمن صفوف جيش الاحتلال، مما يجعله عرضة للملاحقة الدولية بموجب القوانين التي تجرم الانتهاكات ضد المدنيين في النزاعات المسلحة.

وبحسب البيانات الصادرة عن المنظمة، فإن الجندي يخدم في ‘الكتيبة 603’ التابعة لجيش الاحتلال، وهي وحدة عسكرية لعبت دوراً محورياً في تدمير البنية التحتية المدنية في غزة منذ أكتوبر 2023.

وقد وثقت التقارير الحقوقية قيام هذه الكتيبة بنحو 65 عملية هدم استهدفت أحياءً سكنية ومساجد ومنشآت صناعية وزراعية، بالإضافة إلى تورطها في انتهاكات شملت احتجازاً غير قانوني لمدنيين فلسطينيين.

الجندي كان مرتبطاً بشكل مباشر بحادثة هدم واحدة على الأقل في مدينة خان يونس ضمن العمليات العسكرية في القطاع.

وأكدت التحقيقات الميدانية أن الجندي ‘جيك’ كان مشاركاً بشكل مباشر في عملية هدم واحدة على الأقل بمدينة خان يونس خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2025.

كما رصدت المنظمة أدلة رقمية من حسابات الجندي الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر صوراً ومقاطع فيديو توثق تواجده العسكري داخل مناطق العمليات في خان يونس ورفح بقطاع غزة.

وفي ختام بيانها، شددت منظمة هند رجب على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والقضاء الأمريكي لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة استمرارها في ملاحقة مرتكبي الجرائم قانونياً وتوثيق كافة التجاوزات المرتبطة بالحرب، لضمان عدم إفلات المسؤولين عن تدمير المنشآت الحيوية والمستشفيات من العقاب الدولي.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام