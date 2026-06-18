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   3 محرم 1448   
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    اقتصاد

    الذهب يعوض خسائره مع تراجع النفط بعد توقيع الاتفاق الإيراني الأميركي


      ارتفع الذهب أكثر من 1%، اليوم الخميس، وعوّض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة، فيما تراجعت أسعار ‌النفط عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب بينهما.


      وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4322.41 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش بعد ⁠هبوطه 1.7% أمس الأربعاء.


      وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.9% إلى 4343.10 دولاراً.


      وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2% ⁠إلى 69.51 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 1.8% إلى 1767.53 دولاراً، وزاد البلاديوم 2% إلى 1338.67 دولاراً.

      المصدر: رويترز

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