موسكو وطهران تنسقان جهودهما في الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن إيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، أن روسيا وإيران تنسقان خطوات مشتركة داخل أروقة الأمم المتحدة من أجل إلغاء كامل للتدابير التقييدية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وقال أليموف لصحيفة “إزفيستيا” إن الحديث يدور حول عدم جواز الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، مشيرا إلى أن العمل جار بالفعل، وأن روسيا تعمل مع إيران في إطار منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف أليموف: “سنرى إلى أي مدى سيتم تنفيذ ذلك. نحن (مجموعة الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة) ندعم تطبيق مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة في العلاقات الدولية. وبالطبع، إذا تم التوقيع على هذه التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران وتنفيذها، فسيكون ذلك فعلياً تنفيذاً لمطالب المجموعة في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة”.

يذكر أن الوكالات الإيرانية الرسمية نشرت في وقت سابق نص الاتفاق مع الولايات المتحدة، ومجموعة من المبادئ والإجراءات تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل خلال 60 يوما.

وتضمن الاتفاق تعهدا من الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

المصدر: صحيفة ازفستيا الروسية