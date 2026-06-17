عراقجي لنظيره الصيني: مسؤولية حسن تنفيذ بنود التفاهم لا سيما فيما يتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات تقع على عاتق امريكا

أكد وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي أن مسؤولية حسن تنفيذ بنود التفاهم تقع على عاتق امريكا.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان الوزير عراقجي، اشار في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، الى تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، معرباً عن أمله في أن تتمكن إيران والصين من الاستفادة من فرص هذه المذكرة لتطوير علاقاتهما، لا سيما في مجالات الطاقة والاقتصاد.

كما أشار عراقجي إلى التجارب السابقة التي أسفرت عن تشكل حالة من انعدام الثقة العميقة لدى إيران تجاه أمريكا، مشدداً على ان “مسؤولية التنفيذ الكامل وحسن تنفيذ بنود هذه المذكرة، لا سيما فيما يتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، تقع على عاتق امريكا.”

من جانبه، رحب وزير خارجية الصين بمذكرة التفاهم، وأشاد بصمود الحكومة والشعب الإيراني في مواجهة الضغوط وسياسات الغطرسة، كما أثنى على النهج المسؤول والدبلوماسي الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طريق تسوية القضايا والدفع بالحوارات قدماً.

وشدد وانغ يي على ضرورة التنفيذ الدقيق والكامل لبنود هذه المذكرة، وأعلن استعداد الصين للتعاون من أجل تسهيل تنفيذها، وتعزيز التفاعلات الإقليمية، والمساعدة في إزالة القضايا المبهمة والتحديات القائمة بين دول المنطقة.