عراقجي لنظيره الروسي: اعتداءات “إسرائيل” على لبنان يجب أن تتوقف

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال مع لافروف مذكرة التفاهم مع واشنطن.

عراقجي أكد للافروف “ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان”، مضيفاً أنه “أطلع لافروف على تفاصيل مذكرة تفاهم إسلام آباد”.

من جهته، رحب لافروف بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وأكد دعم بلاده لتنفيذ المذكرة، مؤكداً “ضرورة دعم الاتفاق من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن”.

كما أكد كل من عراقجي ولافروف ضرورة استمرار التعاون الدبلوماسي بين دول المنطقة بهدف تعزيز السلام والاستقرار.

المصدر: موقع المنار