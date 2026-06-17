اتحاد الوفاء النقابي يشكر إيران: شمول لبنان في اتفاق إسلام آباد يعزز فرص التعاون والصمود

توجّه اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين بالشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعبًا، على موقفها الداعم للبنان وشعوب المنطقة، ولا سيما شمول لبنان بمضامين اتفاق إسلام آباد، وما يتيحه من آفاق للتعاون والتكامل الاقتصادي والإنساني بين دول المنطقة في مواجهة التحديات المشتركة.

واعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة تؤكد مجددًا وقوف إيران إلى جانب الشعوب التي تواجه العدوان والحصار والضغوط السياسية والاقتصادية، ودعمها للبنان في مختلف الظروف بعيدًا عن الإملاءات والشروط الخارجية.

وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال المرحلة الماضية تصعيدًا أميركيًا – إسرائيليًا استهدف أمنها واستقرارها وسيادتها، ما يستدعي تعزيز التضامن والتنسيق بين القوى الوطنية والنقابية والاجتماعية لمواجهة التحديات الراهنة.

ورأى الاتحاد أن التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة تفرض مقاربة واقعية للمشهد السياسي والاقتصادي، داعيًا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والانفتاح على خيارات التعاون التي تحفظ سيادة لبنان وتدعم صموده.

وأكد أن التجارب أثبتت أهمية بناء علاقات قائمة على احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، مشددًا على ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية وتطوير التعاون الاقتصادي بما يخدم مصالح العمال والكادحين وسائر فئات الشعب اللبناني، ويسهم في بناء اقتصاد منتج ومستقل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام