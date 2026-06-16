قصف مدفعي وإطلاق نار بتجدد خروقات الاحتلال لوقف النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بإطلاق النار والقصف المدفعي، وعمليات النسف.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق منخفض للطيران المسيّر في سماء المدينة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية ونيرانًا كثيفة قرب شارع صلاح الدين عند دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

وفي مدينة غزة، شهدت الأجواء تحليقًا منخفضًا للطيران المروحي الإسرائيلي غرب المدينة وشرقها، وسط حالة من التوتر والترقب بين السكان.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق المحيطة بجسر وادي غزة شمال مخيم البريج وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستشهد خمسة مواطنين منهم سيدة وطفلان، الاثنين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مجاورة لسكنها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، مع استمرارها في خروقات وقف إطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 995 شهيدا، إضافة إلى 3144 مصابا، إلى جانب تسجيل 784 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,006 شهداء و173,252 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام