البوسعيدي: التفاهم بين إيران وامریکا انتصار للدبلوماسية والمنطق السليم

رحّب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه انتصار للدبلوماسية والمنطق السليم في توقيت بالغ الأهمية.

وقال البوسعيدي، في منشور على منصة «إكس»، إن المجتمع الدولي ينبغي أن يرحب بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن شكره لجميع الأطراف التي أسهمت في إنجازه.

وأضاف أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يمثل انتصاراً للدبلوماسية ولنهج الحوار والعقلانية، مشدداً على أنه تحقق في الوقت المناسب.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن، في بيان سابق بشأن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين إيران والولايات المتحدة، أن التفاهمات المبرمة تنص على الوقف الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، اعتباراً من مساء الأحد، إضافة إلى الرفع الكامل والفوري للحصار البحري المفروض على إيران.

المصدر: قناة العالم