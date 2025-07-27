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قوات العدو الاسرائيلي تقتحم سفينة حنظلة في المياه الدولية أثناء توجّهها لكسر الحصار عن غزة

اقتحمت قوات بحرية تابعة لـ جيش العدو الإسرائيلي، مساء السبت، سفينة حنظلة التابعة لتحالف أسطول الحرية، وذلك في المياه الدولية في البحر التوسط، أثناء توجّهها لكسر الحصار عن قطاع غزّة.

و أظهرت المشاهد اقتراب عدد من الزوارق الحربية الاسرائيلية باتجاه السفينة، قبل أن يقتحمها جنود العدو، ويعتدون على الناشطين المتواجدين على متنها.

وأعلن تحالف أسطول الحرية، أنّ القوات الإسرائيلية اختطفت ركاب السفينة في المياه الدولية، في انتهاك للقانون الدولي.

و سبق الاقتحام، إعلان حالة الطوارئ على متن السفينة حنظلة بعد تهديدات إسرائيلية، حيث افيد عن اقتراب ثلاثة قوارب من السفينة ليلًا بسرعة كبيرة، مهددةً بالسيطرة على السفينة حنظلة بالقوة.

و وفقا لمعطيات قمرة القيادة، فإن التهديد كان باستخدام القوّة من قبل البحرية الإسرائيلية ما لم تعد أدراجها.

وقبيل انقطاع الاتصال بالسفينة، وجّه الطاقم نداء استغاثة إثر توجه قوات إسرائيلية نحوها.

و كانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أعلنت مساء السبت، أن مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق سفينتها حنظلة، بعد تقارير عن تهديدات إسرائيلية بالسيطرة عليها.

وحذرت اللجنة من أنّ جميع أعضاء سفينة، ومن بينهم ممثلون عن برلمانات أوروبية وشخصيات فنية وإعلامية، سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام في حال تم اعتراض السفينة.

وتقل السفينة حنظلة 21 ناشطا دوليا من جنسيات متعددة، في محاولة جديدة لكسر الحصار المستمر على غزة منذ أكثر من 17 عاما.

ومنذ إبحار السفينة من ميناء غاليبولي الإيطالي الأحد الماضي، كان تحالف أسطول الحرية يبث تحركاتها على الهواء مباشرة عبر حسابه على تطبيق يوتيوب، مع مشاركة صور للرادار بشكل لحظي.

المصدر: وكالات