سحمر على موعد مع عاشوراء.. استعدادات متواصلة لإحياء مراسم العزاء في هذه القرية المقاومة

المشهد الميداني من بلدة سحمر يطلعنا عليه مراسلنا ماهر قمر. المصدر: موقع المنار