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   15 06 2026   
   29 ذو الحجة 1447   
   بيروت 20:29
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    سحمر على موعد مع عاشوراء.. استعدادات متواصلة لإحياء مراسم العزاء في هذه القرية المقاومة

    المشهد الميداني من بلدة سحمر يطلعنا عليه مراسلنا ماهر قمر.

    المصدر: موقع المنار

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