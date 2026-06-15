آخر الأخبار

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   29 ذو الحجة 1447   
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    عربي وإقليمي

      مصر ترحب بالتفاهم بين ايران وامريكا
      رحبت جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

      واعتبرت الخارجية المصرية هذا الاتفاق تطورًا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

      وأملت مصر أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة، وإرساء أسس جديدة للتعاون، وتهيئة بيئة داعمة للسلام، ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لمعالجة باقي القضايا الإقليمية المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

      المصدر: موقع المنار

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