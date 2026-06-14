آخر الأخبار

بزشكيان: التفاوض يتم ضمن السياسات العامة للنظام.. وتجاوز التحديات المقبلة بنجاح يتطلب تضافر الجهود

أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان التزام الحكومة التام بموافقات المجلس الأعلى للأمن القومي وتوجيهات القائد الأعلى للثورة، وقال إن القرارات الاستراتيجية للبلاد يجب أن تُتخذ في إطار الآليات القانونية، وأن على جميع التيارات والجماعات أن تعتبر نفسها ملزمة بالامتثال لهذه القرارات.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان بزشكيان وخلال اجتماع وحوار موسع مع مجموعة من مديري وسائل الإعلام في البلاد، شرح نهج الحكومة وإجراءاتها في إدارة تداعيات الحرب وما تلاها من تطورات، مُعدداً أهم أولويات البلاد في المرحلة الراهنة، وهي: الحفاظ على التماسك الوطني، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود، وتحسين معيشة المواطنين، ودعم الإنتاج والصناعة، وتوطيد العلاقات مع الدول المجاورة، ودعم القوات المسلحة، ومواصلة المفاوضات في إطار السياسات الكلية للنظام.

وأكد الرئيس الإيراني خلال الاجتماع أن البلاد تمر بإحدى أكثر مراحلها حساسية، وأن تجاوز التحديات المقبلة بنجاح يتطلب تضافر جهود جميع أركان الحكم، وتعزيز رأس المال الاجتماعي، وتجنب الاستقطاب، والعمل ضمن إطار قرارات المؤسسات القانونية والسياسات التي يُعلنها النظام.

كما أوضح بزشكيان الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للوضع الراهن في البلاد، مؤكداً على ضرورة التركيز في آنٍ واحد على الحفاظ على السلطة الوطنية وحل مشاكل معيشة الشعب، وقال إن الحكومة، إلى جانب حماية المصالح الوطنية وأمن البلاد، ملتزمة بتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومكافحة الفساد والتمييز، وتوسيع التفاعلات الإقليمية، وخلق انفتاح في مسار التنمية الوطنية.