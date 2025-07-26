لبنان

الشيخ الجعيد: للتمسك بالمقاومة وبقضية فلسطين

نظّم “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” بالتعاون مع “تحالف القوى والفصائل الفلسطينية” و”التحالف الوطني للتغيير والإنقاذ”، السبت اعتصامًا شعبيًا في حديقة الإسكوا – وسط بيروت، احتجاجًا على حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها العدو الإسرائيلي على غزة واستنكارًا لحصارها وتجويع سكانها، وللصمت العربي والدولي تجاه المجازر اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وبالمناسبة، ألقى المنسق العام لجبهة “العمل الإسلامي” في لبنان الشيخ زهير الجعيد، كلمة باسم المنظمين، شدّد فيها على أن “ما يجري في غزة هو إبادة جماعية ممنهجة واستهداف للمدنيين والبنية التحتية وسط صمت دولي وعربي مخزٍ”، وأكد أن “السكوت عن هذه الجرائم بات تواطؤًا وشراكة في القتل، خصوصًا مع إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية”.

وتوجه الشيخ الجعيد إلى “الشعوب الحرة في العالم، داعيًا إلى التحرك ورفع الصوت في وجه الظلم”، واكد أن “غزة لا تقاتل فقط عن نفسها، بل عن كرامة الأمة جمعاء”، وعبّر عن “تضامن اللبنانيين الكامل مع صمود الشعب الفلسطيني”، قائلا “دمكم دمنا، وجوعكم جوعنا، وصمودكم شرفٌ لنا”.

وشدد الشيخ الجعيد على “التمسك بالمقاومة وبقضية فلسطين”، وأكد ان “غزة لا تركع وفلسطين لا تموت والمقاومة لا تُهزم والنصر وعد الله لعباده الصابرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام