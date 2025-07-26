عربي وإقليمي

مقتل 3 جنود صهاينة في كمين مركّب للقسام شرق خان يونس بغزة

قُتل ثلاثة جنود صهاينة وأصيب عدد آخر مساء السبت في كمين مركّب نفذته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل اعلام العدو أن مقاومين خرجوا من فتحة نفق وألصقوا عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية من طراز “نمر”، ما أدى إلى تفجيرها على الفور، وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

من جهته، أشار موقع “حدشوت بزمان” الصهيوني إلى أن “الانفجار وقع خلال نشاط ميداني للجيش في المنطقة”، ورجّح أن “يكون ناجمًا عن عبوة ناسفة زرعت في مسار الآلية”، ولفت إلى أن “الانفجار أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط رقابة عسكرية مشددة تمنع الكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث”.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن تنفيذ العملية، موضحة أنها “استهدفت ناقلتي جند بعبوتي العمل الفدائي المتطورة، جرى تثبيتهما داخل قمرتي القيادة بدقة عالية، ما أدى إلى احتراق الناقلتين بالكامل ومقتل جميع من بداخلهما”.

وأضافت الكتائب في بيان لها “أنها استهدفت ناقلة جند ثالثة بقذيفة من طراز الياسين 105، ما أسفر عن تدميرها”، وأوضحت “أنها رصدت بعد ذلك حفّارًا عسكريًا إسرائيليًا يقوم بمحاولة دفن الآليات المحترقة لإخماد النيران، إلى جانب هبوط مروحيات عسكرية نفذت عمليات إجلاء للقتلى والجرحى من المكان”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام