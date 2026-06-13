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    لبنان

    جمعية الإصلاح والوحدة تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية في خدمة النازحين في محافظة عكار

      واصلت جمعية الاصلاح والوحدة جهودها الإنسانية والإغاثية في خدمة ألاهالي النازحين والمحتاجين في محافظة عكار، بتوجيه من رئيسها الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق، وبالتعاون والتنسيق مع جمعية “وتعاونوا” ممثلة برئيسها أبو الفضل.

      وفي هذا الإطار، جال مسؤول لجنة الإغاثة في عكار زياد العلي، على رأس وفد من الجمعية، في بلدة مجدلا حيث تم التنسيق مع الصندوق التضامني الصحي ممثلاً بطارق حسين.

      وشملت الجولة بلدة دير دلوم حيث تم التنسيق مع البلدية، ووزعت مساعدات صحية وأدوية بإشراف طبيب مختص، عاين عددا من المرضى وقدم لهم الأدوية والإرشادات الطبية اللازمة ، إضافة إلى تقديم حليب الأطفال والحفاضات لأهلنا النازحين من جنوب لبنان العزيز.

      وقال العلي: “ان جمعية الإصلاح والوحدة ستبقى حاضرة في قرى وبلدات عكار، تجول بين أهلها، وتقف إلى جانب النازحين والمحتاجين، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية والوطنية، وإيمانها بأن خدمة الناس ومساندة المتضررين واجب أخلاقي وإنساني لا يمكن التراجع عنه”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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