عربي وإقليمي

الشيخ علي سلمان في بيان من سجنه: العالم يكتسي العار وهو يشاهد بصمت مذبحة العصر في غزة

أدان الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين، في بيان صادر عن سجن “جو” المركزي، الصمت الدولي إزاء المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، معتبراً أن ما يجري “وصمة عار تُجلِّل وجه العالم بأسره”.

وقال الشيخ سلمان: “إنها وصمة عار تجلل وجه العالم، وهو يتفرّج بصمت مريب على مذبحة العصر وحرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني الغاصب في غزة، بوحشية لا نظير لها، وبدعم غربي كامل، وتواطؤ دولي مخزٍ، وتخاذل عربي وإسلامي مخجل”.

وأكد أن “هذا العار سيظلّ يلاحق كل من سكت، أو دعم، أو برّر هذه المجازر بحق شعب أعزل لا ذنب له سوى تمسّكه بحقه ورفضه الركوع أمام المحتل”، مشدداً على أن “الله تعالى لقوي عزيز، ينصر المظلوم ويأخذ له حقه من ظالمه ولو بعد حين، وأن هذه الجرائم الوحشية ما هي إلا وقود لغضب إلهي عظيم، وعقاب لا مردّ له”.

وأضاف: “لله جنود السماوات والأرض، وبيده مقاليد الأسباب، يفعل ما يشاء، بالكيفية التي يشاء، في الوقت الذي يشاء”.

وختم الشيخ علي سلمان بيانه بالتأكيد على يقينه الراسخ بأن “المجد والبقاء والمستقبل، بإذن الله، هو لهذا الشعب الفلسطيني المظلوم، وللأحرار الصادقين الذين ناصروه ووقفوا إلى جانبه في ميادين العزّة والكرامة”، موجهاً التحية إلى شهداء فلسطين الذين “قدّموا أرواحهم الطاهرة في سبيل قضية عادلة وإنسانية، وذادوا عن كرامة الأمة والعالم بأسره”.

وقال في ختام بيانه: “عاشت فلسطين حرّة مستقلة”.

المصدر: جمعية الوفاق البحرينية