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    لبنان

    ⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية تصدّي المقاومة الإسلامية بتاريخ 05/06-06-2026 مربض المدفعيّة المُستَحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوبيّ لبنان بصاروخٍ نوعي ومسيّرات انقضاضية

      المصدر: الإعلام الحربي

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