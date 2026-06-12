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    يوآف ليمور: حزب الله لم يظهر حالة خوف، بل وجد نفسه أكثر قدرة على التحرك والعمل، بما في ذلك داخل “الأراضي الإسرائيلية”.

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