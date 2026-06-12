الجمعة   
   12 06 2026   
   26 ذو الحجة 1447   
   بيروت 08:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية – يوآف ليمور: حزب الله أطلق النار بشكل محسوب ومدروس في بداية المعركة، فيما سارعت “إسرائيل” إلى استغلال الحدث لمهاجمته وإضعافه.

      مواضيع ذات صلة

      مقر خاتم الأنبياء يحذّر واشنطن: أي عدوان جديد سيواجه بردّ أشد واتساع دائرة المواجهة

      مقر خاتم الأنبياء يحذّر واشنطن: أي عدوان جديد سيواجه بردّ أشد واتساع دائرة المواجهة

      إيران تمنع ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز وتؤكد استمرار إجراءات الإغلاق

      إيران تمنع ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز وتؤكد استمرار إجراءات الإغلاق

      مراسل المنار: طائرات الاحتلال تستهدف بلدة جبشيت قضاء النبطية جنوب لبنان

      مراسل المنار: طائرات الاحتلال تستهدف بلدة جبشيت قضاء النبطية جنوب لبنان