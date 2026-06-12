صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية – يوآف ليمور: حزب الله أطلق النار بشكل محسوب ومدروس في بداية المعركة، فيما سارعت “إسرائيل” إلى استغلال الحدث لمهاجمته وإضعافه.