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   11 06 2026   
   25 ذو الحجة 1447   
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    دولي

    ترامب: وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية

      أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الضربات والقصف المقررين ضد إيران مساء اليوم، مؤكداً أن القرار بوقف العمليات العسكرية جاء بصفته رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

      وأوضح في تصريحاته أن إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها على النقاط النهائية.

      وأشار ترامب إلى أن هذه النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها من الدول.

      وأكد أن الحصار البحري سيظل سارياً ونافذاً حتى إتمام الاتفاق، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريباً. وأضاف «لن نقصف إيران».

      المصدر: موقع المنار

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