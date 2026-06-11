الخميس   
   11 06 2026   
   25 ذو الحجة 1447   
   بيروت 12:52
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    عربي وإقليمي

    حصيلة الإبادة في غزة تقترب من 73 ألف شهيد

      أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 7 إصابات وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي.

      وأفادت الوزارة في بيان لها، الخميس بأن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، مع استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن، نتيجة الظروف الميدانية وتعقيدات عمليات الإنقاذ.

      ووفقا للبيان، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 981 شهيدا، إضافة إلى 3111 إصابة، في حين سجلت فرق الإنقاذ 783 حالة انتشال.

      وفي الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72991، مقابل 173219 إصابة.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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