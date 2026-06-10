الليكود يقول إن نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة وسط تصعيد سياسي بعد تشكيك ترامب بمستقبله

أعلن حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن زعيمه بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة، مؤكداً أنه سيفوز بها، وذلك رداً على تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فوز نتنياهو في حال ترشحه.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق مطلع يونيو/حزيران الجاري على حل نفسه تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من المتوقع أن تُجرى في سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب ما أعلن حزب الليكود.

وفي تصريحات لشبكة “إيه بي سي نيوز” يوم الثلاثاء، قال ترمب رداً على سؤال حول ما إذا كان نتنياهو سيواصل مسيرته السياسية: “لا أعلم، كانت حافلة”، مضيفاً: “هل يريد أن يكمل؟ كما تعلمون، هو رئيس وزراء في زمن الحرب”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أيام من توبيخه لحليفه الإسرائيلي المقرب بكلمات نابية، فيما قلل نتنياهو لاحقاً في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” من أهمية ذلك.

ويرى مراقبون أن مستقبل نتنياهو السياسي يواجه تحديات متزايدة، في ظل التوترات مع واشنطن، إلى جانب الانتقادات الداخلية المستمرة بشأن إدارة عدة حروب وصراعات متزامنة.

ويشغل نتنياهو (76 عاماً) منصب رئاسة الوزراء لأكثر من 18 عاماً منذ عام 1996، ما يجعله الأطول بقاءً في المنصب في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، ويخوض حالياً سباقاً لولاية جديدة رغم مواجهته ملفات قضائية تتعلق بشبهات فساد، إضافة إلى مساعٍ للحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وفي الداخل، صعّد قادة المعارضة انتقاداتهم لسياساته، معتبرين أن إدارته للحرب محل جدل واسع، فيما وصف زعيم المعارضة يائير لبيد قرار الحكومة الموافقة على وقف إطلاق النار مع إيران في أبريل/نيسان الماضي بأنه “كارثة سياسية”.

ويشير منتقدون إلى أن نتنياهو أعلن مراراً أهدافاً عسكرية طموحة دون التمكن من ترجمتها إلى نتائج استراتيجية واضحة، رغم تأكيده أن الحرب ضد حماس وحزب الله وإيران حققت إنجازات كبيرة.

كما يحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي شكّل شرارة الحرب في غزة، وما تلاه من مواجهات عسكرية على جبهات عدة في الشرق الأوسط، خصوصاً مع حزب الله في لبنان ومع إيران بدءاً من منتصف عام 2025.

وأظهرت نتائج استطلاع نشره “معهد الديمقراطية الإسرائيلي” أن 61% من الإسرائيليين و57% من اليهود لا يؤيدون خوضه الانتخابات المقبلة، في حين تشير استطلاعات أخرى إلى تفوق الليكود على خصومه، رغم صعوبة تشكيل أي طرف حكومة مستقرة بمفرده في ظل توازن القوى الحالي.

كما يواجه نتنياهو تحديات صحية متكررة، إذ خضع خلال العام الجاري لعمليات طبية شملت استئصال ورم صغير في البروستات، إضافة إلى عمليات سابقة في 2023 و2024 لعلاج الفتق وتضخم البروستات، فضلاً عن زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في يوليو/تموز 2023 بعد نوبات دوار مفاجئة.

المصدر: الجزيرة نت