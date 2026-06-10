فعاليات شعبية متزامنة في طهران و4 مدن عربية تحت شعار “ميداننا واحد… وعدونا واحد”

نُظّمت فعاليات شعبية مشتركة ومتزامنة في خمس مدن هي غزة وبيروت وبغداد وصنعاء وطهران، تحت شعار “ميداننا واحد… وعدونا واحد”، تأكيداً لوحدة الموقف الشعبي في مواجهة العدوان الأميركي الصهيوني على المنطقة.

وأقيمت الفعاليات في توقيت واحد، في إطار التعبير عن وحدة الساحات وتضامن الشعوب المشاركة في مواجهة التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد المشاركون أن هذه الأنشطة تأتي وفاءً للشهداء وتمسكاً بخيار الصمود والثبات، ورفضاً للهيمنة والاحتلال، مشددين على أن الهدف منها إيصال صوت الشعوب الحرة الرافضة للاعتداءات التي تتعرض لها المنطقة.

كما شدد المشاركون على أن الفعاليات تجسد وحدة الموقف الشعبي وتضامن مكوّنات محور المقاومة في مواجهة العدوان، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتكافل بين الساحات المختلفة.

وتمثل المشاركة في هذه الفعالية رسالة تضامن وثبات، وتأكيداً على وحدة الساحات في مواجهة التحديات الراهنة.

المصدر: موقع المنار