الجيش اللبناني: توقيف 90 سوريا لتجولهم بطريقة غير شرعية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت عن توقيف 90 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وقال البيان “أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات في مناطق: القرعون وخربة قنافار – البقاع الغربي، جب فرح، كفر مشكي، ضهر الأحمر، الوادي، كوكبا وراشيا الوادي – راشيا، وبريح – الشوف، 90 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية”.

وتابع البيان “كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ز.س.) لإطلاقه النار باتجاه أشخاص وإصابتهم ومحاولته سلبهم”.

وأضاف البيان “بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.