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   24 ذو الحجة 1447   
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    قراءة في المستجدات في تركيا مع مراسلنا حسن الطهراوي من أنقرة

    المصدر: موقع المنار

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