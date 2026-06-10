تقرير مصور | تساؤلات وقلق صهيوني حول جدوى المنطقة الأمنية بعد عملية التسلل

حالة جنون غير مسبوقة في الكيان العبري حول كيفية كسر المعادلات الجديدة التي تفرضها ايران في لبنان والتي من شأنها إعادة استراتيجية الردع الصهيوني الى نقطة الصفر وتحول إسرائيل الى مجرد وكيل لواشنطن وظيفتها محاربة حزب الله بينما ترسم التسوية الكبرى بين واشنطن وطهران وحدهما اما القناة الثالثة عشر فتكشف ان سلطة الامر الواقع في لبنان وافقت على بقاء الاحتلال وعلى وقف اطلاق النار من الجانب اللبناني فقط فيما تساءلت أوساط العدو عن جدوى المنطقة الامنية بعد عملية التسلل من لبنان

تقرير : أحمد عمار

المصدر: موقع المنار