مقر خاتم الأنبياء: استهداف قواعد أمريكية رداً على العدوان وتحذير من ردود أشد

أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن القوات الإيرانية استهدفت عدداً من القواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك رداً على الهجمات الأخيرة التي طالت مدناً إيرانية.

وأوضح المقر في بيان أن الضربات جاءت رداً على ما وصفه بـ”العدوان الأمريكي” الذي استهدف مناطق في جنوب البلاد بذريعة سقوط إحدى المروحيات، مؤكداً أن الرد الإيراني يندرج في إطار الدفاع عن السيادة والأمن الوطني.

وشدد مقر خاتم الأنبياء على أن الجيش الأمريكي يجب أن يدرك أن أي تكرار للاعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيقابَل بردود أشد وأكثر اتساعاً، مشيراً إلى أن أهدافاً محددة مسبقاً في المنطقة ستكون ضمن نطاق أي عمليات مستقبلية.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية تحتفظ بجاهزية كاملة للتعامل مع أي تطورات ميدانية، محذراً من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة ورفع مستوى الرد العسكري.

المصدر: مهر