العميد علي جهانشاهي: نحن مستعدون للرد الحازم على أي تهديد

أكد قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد “علي جهانشاهي”، اليوم الثلاثاء، خلال تفقده للوحدات العملياتية في اللواء 71 مشاة ميكانيكي “أبوذر” علی الشريط الحدودي لغرب ايران، على تمتع وحدات القوة البرية للجيش، بوعي كامل وجاهزية عملياتية عالية، ومستعدة للتصدي والرد الحاسم على أي تهديدات محتملة.

وأكد العميد “جهانشاهي”، على الجاهزية الشاملة لوحدات هذه القوات لتنفيذ المهام الموكلة إليها والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وأعرب عن ارتياحه لوضع الاستعداد القتالي والعملياتي للوحدات المتمركزة في المنطقة، مضيفاً: وحدات القوة البرية للجيش، بوعي كامل، وأصابعها على الزناد، جاهزة للرد الحاسم على أي تهديدات محتملة، وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة (مدّ ظله العالي)، ستدافع حتى آخر قطرة دم عن وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستقلالها وأمنها.

وفي إشارة إلى أهمية ضمان الأمن المستدام في المناطق الحدودية، ومع التأكيد على ضرورة الحفاظ على القدرات الردعية والاستعدادات العملياتية لهذه القوة والارتقاء المستمر لهذه القدرات، قال قائد القوة البرية: إن أمن حدود البلاد هو نتاج جهود واستعدادات وحضور القوات المسلحة القوي.

المصدر: قناة العالم