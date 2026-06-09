قائد الجيش الباكستاني التقى قائد الجيش اللبناني… بحث لآفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية

استقبل المشير سيد عاصم منير، رئيس أركان الجيش ورئيس أركان الدفاع، اليوم في مقر القيادة العامة للجيش في روالبندي، الفريق رودولف هيكل، القائد العام للقوات المسلحة اللبنانية.

وكان لدى وصوله إلى مقر القيادة العامة، استُقبل الضيف باستعراض حرس الشرف من قبل فرقة عسكرية ثلاثية القوات المسلحة.

وخلال اللقاء، تبادل المسؤولان وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك، وتطورات البيئة الأمنية الإقليمية، والتعاون الدفاعي، وآفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية. وتركزت المناقشات على تعزيز التفاعل المهني، والتعاون التدريبي، والروابط المؤسسية بين القوات المسلحة في البلدين.

وأكد المشير سيد عاصم منير مجدداً على الأهمية التي توليها باكستان لعلاقاتها التاريخية والودية مع لبنان، وشدد على التزام الجيش الباكستاني بتوسيع التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة اللبنانية.

أشاد الجنرال رودولف هيكل بكفاءة القوات المسلحة الباكستانية وكفاءتها العملياتية، وأثنى على إسهاماتها في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، ودعم جهود حفظ السلام الدولية.

وتعكس هذه الزيارة التزام القوات المسلحة في كلا البلدين بتعزيز التعاون العسكري بينهما.

المصدر: موقع المنار