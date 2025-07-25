دولي

أكثر من 220 نائباً بريطانياً يحضّون الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين

طالب أكثر من 220 نائباً في البرلمان البريطاني، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم، الحكومة بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، فيما يتعرض رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بهذا الشأن.

وحض 221 نائباً بريطانياً في رسالة مشتركة اليوم، «على الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين في المؤتمر الأسبوع المقبل»، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد يومي 28 و29 تموز برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك.

وأضاف النواب أنه «في حين أننا ندرك أن المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة، فإن اعتراف المملكة المتحدة سيكون له تأثير كبير»، مشيرين إلى «الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وإذ لفتوا إلى دور بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917، أوضح النواب أنه «منذ العام 1980، أيدنا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يعزّز هذا الموقف، والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني».

المصدر: مواقع