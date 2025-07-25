دولي

ترامب يتهم «حماس» برفضها التوصل لاتفاق ويهددها بـ«الملاحقة»

ادعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حركة «حماس» لا تريد التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، معتبراً أنه سيكون من الصعب استعادة بقية الأسرى الإسرائيليين في غزة بزعم أن «حماس» تعرف أنه لن تكون لديها أوراق للمساومة، بحسب تعبيره.

وأعرب ترامب، أمام صحافيين قبيل مغادرته إلى اسكتلندا اليوم، عن أسفه لانسحاب واشنطن من مفاوضات غزة، متهماً «حماس» بأنها لم تهتم بإبرام أي صفقة.

وإذ رأى أن الحركة «تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق… وأعتقد أنها تريد أن تموت»، وقال ترامب إنه «سيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء على حماس… وأعتقد أنه ستتم ملاحقتها».

وكشف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إرسال مساعدات لغزة، وأشار إلى أن الأمر كان مخيباً إلى حد ما، رافضاً الخوض في التفاصيل.

وفي معرض انتقاده لإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، اعتبر ترامب أن «ما أعلنه ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية لا ثقل له وكلماته لا وزن لها»، بحسب تعبيره.

المصدر: مواقع