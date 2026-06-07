مجاهدو المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 2:00 فجر اليوم الأحد تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة