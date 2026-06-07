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   21 ذو الحجة 1447   
   بيروت 14:04
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    مجاهدو المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 2:00 فجر اليوم الأحد تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصلية صاروخيّة

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