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السيد الخامنئي: العدو فشل بتحقيق أهدافه… والحركتان العسكرية والعلمية تتقدّمان

شدّد الإمام السيّد علي الخامنئي، على أنّ اغتيال القادة العسكريين والعلماء النوويين، في العدوان الذي نفّذته «الفئة الخبيثة»، لن يوقف مسار إيران، بل سيدفعه إلى التقدّم بوتيرة أسرع نحو «آفاقٍ سامية».

وفي كلمة له بمناسبة مرور أربعين يوماً على اغتيال عدد من القادة والعلماء الإيرانيين، قال السيد الخامنئي إنّ «هذه الضربة المؤلمة التي وجّهها العدوّ الرذل، لم تُبلغ هدفها»، مضيفاً أنّ «فقدان هؤلاء الشهداء مصابٌ أليمٌ على أيّ شعب، لكنّ إيران الإسلاميّة أثبتت، مرّةً أخرى، صلابة بنيانها».

ورأى سماحته أنّ هذه «الجريمة الصهيونية تكشف مجدداً فشل الأعداء في وقف مسار التطور العلمي والعسكري في البلاد»، مشيراً إلى أنّ «الوحدة الوطنية هي الضمانة الأساسية لتكريس قوّة إيران المتعاظمة». ودعا النخب العلمية إلى «الإسراع في خطى التقدّم في قطاعات التكنولوجيا والمعرفة»، مذكّراً بأنّ «صون عزّة البلاد وكرامتها واجب لا يُقبل التساهل فيه”، لا من الخطباء ولا من الكتّاب».”.

وأكد السيد الخامنئي، أنّ المؤسّسات التي كان يقودها الشهداء «واصلت عملها بثبات ولم تسمح لتلك الضربة أن تعرقل حركتها أو تسلبها فرص التقدّم»، مشيداً بـ«الصمود الإعجازي للشعب الإيراني» الذي تجلّى في «وحدته وقوّة إرادته وعزيمته الراسخة على الثبات التامّ في الميدان».

وختم بالتشديد على أنّ« الردّ على جرائم الاعداء لن يكون إلا عبر تعاظم القدرات الدفاعية والعلمية للجمهورية الإسلامية، يوماً بعد يوم».

المصدر: مواقع