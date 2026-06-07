عملية دهس بطولية جنوب بيت لحم واقتحامات واعتداءات في الضفة الغربية

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اليوم الأحد، تصعيدًا ميدانيًا تمثل في اعتداءات للمستوطنين واقتحامات واسعة نفذتها قوات الاحتلال، بالتزامن مع استنفار أمني أعقب عملية دهس بطوليةٍ، جنوب بيت لحم أسفرت عن إصابة مستوطن.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا منطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال الخليل، ونفذوا جولات استفزازية، فيما أضرم مستوطنون النار في أراضي الفلسطينيين بمنطقة النقار شمال غربي قرية المغير شرق رام الله، بينما منعت قوات الاحتلال طواقم الإطفاء من الوصول إلى النيران وإخمادها.

وفي السياق ذاته، رشق مستوطنون مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب قرية المنشية جنوب بيت لحم، كما وثقت مشاهد هجومًا نفذه مستوطنون على مركبات فلسطينية قرب مفترق مستوطنة “أفرات”.

واقتحمت قوات الاحتلال عددًا من البلدات والقرى في محافظات جنين وطوباس وطولكرم ورام الله والخليل والقدس، حيث اقتحمت قرية جلبون شرق جنين، وداهمت منازل في قرية أم التوت، كما تسللت وحدة خاصة إلى بلدة تياسير شرق طوباس قبل أن تتبعها قوات الاحتلال التي نفذت عمليات دهم للمنازل.

كما شهدت مدينة أريحا تحركات مستمرة لآليات الاحتلال، تخللها اعتقال الشاب يزن موسى الغوج، بينما اقتحمت القوات مدينة طوباس ومدينة الخليل، إضافة إلى بلدات عتيل وعلار شمال طولكرم، ودير جرير شمال شرق رام الله، وكفر عقب شمال القدس المحتلة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال والد ووالدة المحلل السياسي بلال الشوبكي خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال المدينة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استنفار واسع لقوات الاحتلال عقب عملية دهس بطوليةٍ عند مفرق مستوطنة “أفرات” جنوب بيت لحم، أسفرت عن إصابة مستوطن، فيما شرعت القوات بعمليات تمشيط وبحث مكثفة بعد انسحاب منفذ العملية من المكان.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام