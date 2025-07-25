عربي وإقليمي

مسيرة مليونية في صنعاء تحت شعار “لن نتهاون أمام إبادة غزة واستباحة الأمّة ومقدساتها”

شهدت العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها الملايين من أبناء الشعب اليمني، دعمًا للشعب الفلسطيني وتأكيدًا على استمرار الموقف الشعبي في نصرة غزة ومواجهة العدوان الصهيوني، تحت شعار “لن نتهاون أمام إبادة غزة واستباحة الأُمَّـة ومقدساتها”.

ورفع المشاركون في هذه المسيرات والوقفات، التي أقيمت في الساحات الرئيسية بمديريات مناخة والحيمتين الداخلية والخارجية وصعفان، بالإضافة إلى مساجد القرى، العلمين اليمني والفلسطيني، وردّدوا شعارات قوية تؤكّد على تحديهم للعدو الإسرائيلي الذي يمعن في قتل أبناء غزة بالقصف والحصار والتجويع.

وأكّـد المتظاهرون أن “خروجَهم هذا يأتي استجابةً لنداء الله سبحانه وتعالى، وجهادًا في سبيله، ونصرة للحق والوقوف في وجه الطغاة الظالمين أمريكا و(إسرائيل)، الذين يرتكبون أبشع جرائم القتل والتجويع بحق الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.”

وأعلن المشاركون عن “تأييدهم الكامل للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية في عمق الكيان الصهيوني، مؤكّـدين الاستمرار في دعم الجبهات وإسناد القوات المسلحة بالرجال والمال، والمشاركة بفاعلية في معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، إسنادًا للشعب الفلسطيني الصامد”.

كما أدان بيان صادر عن المسيرات والوقفات “صمت وتخاذل الأُمَّــة العربية والإسلامية، التي تشاهد شعبًا مسلمًا يُقتل بمختلف أنواع الأسلحة ويُحرم من الغذاء والماء حتى الموت، بينما تحيط به مئات الملايين من المسلمين دون أن تحَرّك ساكنًا.”

وحمّل البيان أمريكا والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وعن استخدام سلاح التجويع لقتل السكان، واصفًا إياها “بالجريمة الكبرى وغير المسبوقة التي يشاهدها العالم اليوم بالصوت والصورة، والتي تكشف زيف الشعارات الزائفة لحقوق الإنسان والحريات. كما حمّل البيان الأنظمة العربية الصامتة والمتخاذلة مسؤولية تشجيع العدوّ على الاستمرار في جرائمه”.

وأكّـد المشاركون “مواصلة الجهاد واستعداد الشعب اليمني لخوض معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” بيقين صادق بنصر الله. وأعلن أبناء المحافظة عن تأييدهم وتفويضهم المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اتِّخاذ ما يراه مناسبًا من خيارات لنصرة المستضعفين في فلسطين”.

وأوضح البيان أن “أبناءَ محافظة صنعاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام صرخات الجياع في غزة، مستنكرين الموقف المخجل والمعيب للأُمَّـة العربية والإسلامية تجاه حرب التجويع التي يمارسها كيان العدوّ الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة”.

ولفت البيان إلى أن “الأنظمة العربية شريكة في تلك الجرائم من خلال صمتها المعيب، وعدم تحَرّكها لنجدة سكان غزة واتِّخاذ خطوات من شأنها إدخَال الدواء والغذاء والوقود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع”.

واختتم البيان بالتعبير عن “الاعتزاز والفخر بإعلان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دراسة العديد من الخيارات الجديدة ضد كيان العدوّ؛ مِمَّـا يعكس تصميم القيادة اليمنية على مواجهة العدوان ودعم المقاومة الفلسطينية بكل السبل المتاحة”.

المصدر: يونيوز