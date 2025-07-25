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استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس… واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

استشهد فتى فلسطيني صباح اليوم الجمعة، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس، يوم الأربعاء الماضي.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية، باستشهاد الفتى محمد خالد حسن مبروك (14 عاماً)، متأثرا بإصابته الخطيرة.

هذا واقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم، شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية لتأدية طقوس دينية في مقام قبر يوسف قبل أن يعيدهم الأمن الفلسطيني.

وذكرت مصادر محلية أن حافلة ومركبة أقلت عشرات المستوطنين لقبر يوسف بنابلس.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة عنبتا بعد مداهمة منزليهما.

هذا وداهمت قوات الاحتلال كذلك منزل مواطن في ضاحية عزبة ناصر جنوب شرق المدينة، وفتشته وخربت محتوياته واعتدت عليه بالضرب، وسرقت مبلغا ماليا قدره 10 آلاف شيكل، وفقا للأهالي.

وأكد الأهالي أن هذا يندرج في إطار عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها، والذي دخل يومه الـ180 على التوالي، وسط تصعيد في الاقتحامات والانتهاكات بحق المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر: عرب 48