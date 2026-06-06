زاخاروفا تنفي شائعات استقالة لافروف: حتى الأعداء يحسدونه

نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صحة الشائعات المتداولة حول رغبة وزير الخارجية سيرغي لافروف في الاستقالة، واصفة إياها بأنها أكاذيب يروج لها الأعداء.

جاء نفي زاخاروفا على هامش فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث وصفت لافروف بأنه “دبلوماسي وقائد عظيم”، مؤكدة أنه يعمل لصالح بلاده ويؤدي واجبه بطريقة تجعل “حتى الأعداء يحسدونه”.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة في تعليقها لموقع “360.ru”: “سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) رد عدة مرات على هذه الأسئلة الاستفزازية. حتى أن هناك من يقوم ببث هذه الادعاءات. أتوسل إليكم، إنه دبلوماسي وقائد عظيم. يعمل بتكليف من قائده لصالح بلاده. يؤدي عمله بطريقة تجعل حتى الأعداء يحسدونه”.

وحثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الجمهور على “عدم الانصياع للأعداء” وعدم الانسياق وراء هذه الإدعاءات المضللة، مشددة على أن هذه الشائعات لا تعكس الواقع.

يذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يقام في الفترة من 3 إلى 6 حزيران / يونيو، وتعمل قناة RT كشريك إعلامي للمنتدى، وهو أكبر حدث اقتصادي سنوي في روسيا.

المصدر: روسيا اليوم