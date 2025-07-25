لبنان

وفد من “نقابة الأفران” زار حيدر وأطلعه على الصعوبات التي يعاني منها القطاع

استقبل وزير العمل في الحكومة اللبنانية محمد حيدر الجمعة وفدا من “نقابة أصحاب الأفران” برئاسة ناصر سرور.

وقد أطلع الوفد الوزير حيدر على ما يعانيه هذا القطاع في هذه الظروف، مقدما له بعض المطالب والإقراحات بما يساهم في الحفاظ على ديمومة العمل، وتحصين قطاع الأفران في ظل هذه الظروف الصعبة.

من جهة ثانية، رعى الوزير حيدر في مبنى الوزارة افتتاح ورشة عمل حول “إدارة المرافق في سبيل تحسين انتاجية العمل”.

ونوه حيدر بهذا العمل الذي يساهم في تحسين الانتاجية، واكد ان “مثل هكذا خطوات تؤدي الى تطوير الادارة لتمكينها من اللحاق بركب التطور في هذه المرحلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام