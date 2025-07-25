لبنان

العدو الإسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية

جدد العدو الاسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان وضمنا للقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار أن “قوات الاحتلال الاسرائيلي أطلقت صباح الجمعة النار من موقع الضهيرة المعادي باتجاه عدد من اهالي بلدة الضهيرة الجنوبية، ما ادى الى اصابة مواطن بجروح ووصفت حالته بالمستقرة”.

من جهتها، قالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إنه “تم نقل عضو بلدية الضهيرة بسام سويد الى المستشفى اللبناني – الايطالي في صور، مصاباً بطلقين ناريين بعدما أطلق العدو عليه النار، بينما كان في طريقه الى بلدته الضهيرة الحدودية في قضاء صور، ووصفت إصابته بالخطيرة”.

وكان العدو الاسرائيلي نفذ الخميس سلسلة اعتداءات على عدة مناطق جنوبية، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن “استشهاد مواطن جراء عدوان جوي نفذته مسيرة معادية على آلية بيك أب كان يقودها في بلدة عيتا الشعب الحدودية”.

كما اعتدت الطائراتُ المسيرةُ الاسرائيلية على المنطقةِ الحِرجيةِ في بلدةِ بيت ليف قبلَ اَن تُغِيرَ مجدداً على المكانِ ذاتِه بعدَ نصفِ ساعةٍ تقريباً لمنعِ فرقِ الاطفاءِ من السيطرةِ على النيران التي اندلعت في المكان.

الى ذلك نفذت قواتُ الاحتلالِ المتموضعةُ في تلةِ الحمامص تفجيرين في محيط موقعها المستحدث هناك داخل الاراضي اللبناني بالتزامن مع اجراء عملية توسعة وتحصين ونقل غرف محصنة الى داخل الموقع.

المصدر: موقع المنار