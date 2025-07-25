عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 25 تموز/يوليو 2025

العناوين
صحيفة الأخبار:
- دعاية نتنياهو ما عادت تنطلي على شباب “ماغا”
- توم براك في زيارته الثالثة
- وقائع من “الاجتماع الوحيد” وضجيج لقاءات العلاقات العامة
- كيف تُصلح السلطة الوضع المالي؟
- المصارف أولى من المودعين
- أميركا – “إسرائيل” فلّتستمرْ الإبادة
صحيفة البناء:
- الوفدان الأميركي و”الإسرائيلي” يغادران الدوحة.. ويتكوف يهدّد.. وحماس إيجابية
- غزّة تنزف قتلًا وتجويعًا.. والمقاومة واليمن يردّان بالنار والاحتلال يحاصر حنظلة
- مفاوضات بين حكومة الشرع وقسد برعاية أميركية فرنسية.. ودعم سعودي لدمشق
صحيفة اللواء:
- سلام يعود من لقاء ماكرون مطمئنًا للتجديد لليونيفيل وللدعم الفرنسي
- مهمّة براك في لقاء مع لودريان.. وعون وبرّي أمام المفتي: لا عودة للحرب
- ويتكوف يعلن انهيار مفاوضات الهدنة.. و20 جنديًا بين قتيل وجريح في غزّة والضفّة
- الشرع يُشارك في منتدى االاستثمار السعودي – السوري في دمشق
- ماكرون: سأعترف بدولة فلسطين في أيلول
صحيفة الديار:
- رسالة أمنية حازمة شمالًا.. وغياب للمرجعية السنية!
- الورقة الأميركية مذكرة استسلام ولا مهل زمنية
- جورج عبد الله يعود اليوم بعد 41 عامًا..
- استدعاء الوزراء شهودًا أمام القاضي بو نصار.. كرة فضيحة “BetArabia” تتدحرج
- جعجع يخرج من “سور معراب” إلى كليمنصو لـ”غسل القلوب” مع جنبلاط
صحيفة الجمهورية:
- الرياض على خط بيروت – دمشق
- عون: لبنان على مفترق طرق مفصلي
- هل قوة لبنان بسلاحه؟
- أي سورية ُيراد للبنان “اقتباسها”؟
صحيفة النهار:
- اتّجاهات فرنسية أميركية متجددة حيال لبنان
- طريق إلى سورية الجديدة
- ياسين جابر: مقدمو خدمات الكهرباء “كذبة كبيرة”
- اجتماع اسطنبول: الترويكا بيدها “الزناد” وطهران تلوّح بتجربة بيونغ يانغ
صحيفة الشرق:
- سلام أكّد من الإليزيه استمرار الدعم الفرنسي
- البساط يجمع المُلحَقين الاقتصاديين لدى لبنان في العالم
- لجنة الأشغال ناقشت ملفات المهجّرين والنقل و”التوك توك” وعطية طالب بتنظيم العمالة
الاسرار
صحيفة البناء:
خفايا
- توقفت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة أمام مرور تصويت “الكنيست” على ضمّ الضفّة الغربية دون أي تعليق أميركي. وهذا يحدث للمرة الأولى بعدما كانت واشنطن تتعامل دائمًا بتمايز عن الموقف “الإسرائيلي” من وضع الضفّة الغربية حتّى بعد ضمّ القدس الشرقية واعتبار القدس الموحدة عاصمة للكيان. وقالت المصادر إن كلام السفير الأميركي لدى الكيان عن إنكار وجود شيء اسمه فلسطين وتسميته للضفة الغربية بالتعابير الصهيونية “يهودا والسامرة” ليس موقفًا شخصيًا للسفير بل أصبح مع إعلان الضفّة الغربية موقفًا أميركيًا رسميًا بالانسحاب من رؤية حل الدولتين. وهذا يرتّب على العرب والأوروبيين الإجابة عن سؤال كيف سوف يجمعون بين التمسّك بحل الدولتين تحت سقف التنسيق مع أميركا بصفتها القوّة الفاعلة المؤثرة على “إسرائيل” التي يراهنون عليها كركيزة رئيسيّة لحل الدولتين ما داموا يرفضون استخدام أي أوراق قوة للضغط على “إسرائيل” بما فيها تعليق العلاقات الدبلوماسية والتجارية؟
كواليس
- تساءلت جهات عربيّة عن مدى قدرة الدعم السعوديّ للنظام الجديد في سورية على الصمود أمام العبث “الإسرائيلي” بالداخل السوريّ من جهة وبقاء العلاقات بين النظام والمكوّنات السورية في حال أزمة بينما استجابة النظام للدعوات الأميركيّة بإعادة النظر بتركيبة الحكم والجيش تهدّد بانقلاب الفصائل على النظام. وقالت هذه الجهات إن الجهة الوحيدة القادرة على تحصين النظام بوجه هذه المخاطر هي تركيا صاحبة القدرة على التدخّل العسكري والتأثير الاستخباري، لكن العائق هو قرار تركي بعدم التصادم مع الخطوط الحمر “الإسرائيلية” فهل تتجاوز تركيا هذا القرار لصالح فرض خطوط حمراء مقابلة بالتنسيق مع السعوديّة وبدعم من واشنطن لمنع أخذ سورية إلى الفوضى، وما يعنيه ذلك من ضياع الإنجاز التركي السعودي الأميركي في سورية، طالما أن واشنطن لن تلجأ للضغط على “إسرائيل” للتوقف عن العبث بالأمن السوري؟
صحيفة اللواء:
- همس:
تتحرَّك الهيئات الاقتصادية مع أشقاء عرب وأصدقاء أجانب للاستفادة من فرص الاستثمار وإعادة البناء في سورية.
- غمز:
تداعى نواب في أقضية الجبل للبحث في إجراءات أمنية تواكب عمل البلديات للحدّ من الجرائم المنظمة.
- لمز:
طُلب من شخصية لبنانية ناشطة توخي الحذر، في هذه المرحلة البالغة الخطورة في مختلف مناطق لبنان.
صحيفة الجمهورية:
- خلال مناسبة دينية جرت قبل فترة قصيرة، توجه زعيم سياسي بكلام قاس إلى شخصية سياسية تنتمي إلى ذات مذهبه الديني، وقال ٍله: أيمتى بدك تشبع من المتاجرة بدم الناس؟
- سُئل مسؤول كبير عن الانتقادات التي توجه إلى الرؤساء ربطًا بقضية حساسة، فقال: اللي بيزعل عمهلو ليرضى.
- وسع مالك مصرف متخلف عن سداد أموال مودعيه ومستفيد بمليارات من الهندسات المالية، شبكات أعماله المصرفية في الخارج من الخليج ودولتين أوروبيّتين إلى دولة أوروبية ثالثة برقم ملياري مزدوج.
المصدر: صحف