تشييع الشهيد محمد حسنين نزها في النبي عثمان بمسيرة حاشدة وفاءً للمقاومة

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة النبي عثمان والجوار الشهيد السعيد محمد حسنين محمود نزها (شُبير)، في موكبٍ حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة منزل ذويه في البلدة بنثر الورود والأرز، قبل انطلاق موكب التشييع بحضور نائب مسؤول منطقة البقاع السيد فيصل شكر وعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفعاليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

وتقدّمت التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، حيث جاب المشيعون الطريق الرئيسي بعد مراسم تكريمية خاصة وصولاً إلى الجبانة، وسط الهتافات الحسينية وشعارات “الموت لأميركا وإسرائيل”.

وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر سماحة السيد فيصل شكر، قبل أن يُوارى الشهيد الثرى في جبانة البلدة إلى جانب من سبقه من الشهداء.