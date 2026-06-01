الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع العدو “خطيئة” والسلطة في مأزق سياسي

اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن ذهاب السلطة السياسية اللبنانية إلى مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي دون غطاء وطني جامع يشكّل “خطيئة”، مؤكداً أن هذا المسار لم يحقق أي نتائج وأوقع الدولة في مأزق سياسي متفاقم.

وفي كلمة له خلال الذكرى السنوية للشهيد حسين نبيل المولى في حسينية بلدة حربتا، بحضور فعاليات بلدية واجتماعية وأهالي البلدة، قال الحاج حسن إن موقفهم كان منذ البداية رافضاً بشكل قاطع لأي مفاوضات مباشرة مع العدو تحت الرعاية الأميركية، مشيراً إلى أن السلطة تواصل جولات التفاوض رغم عدم وجود نتائج ملموسة.

وانتقد ما وصفه باعتراف بعض أركان السلطة بعدم جدوى هذه المفاوضات مقابل القول بعدم وجود خيارات بديلة، متسائلاً عن جدوى هذا المسار في ظل استمرار الخلافات الداخلية، ومحذراً من سياسات قال إنها تستفز شريحة واسعة من اللبنانيين.

وشدد على أن لبنان لا يُحكم بمنطق الأكثرية والأقلية، لافتاً إلى غياب الإجماع الوطني حول خيار التفاوض المباشر، ومؤكداً أن الحل يكون عبر التفاهم الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية.

وتطرق إلى ملف وقف إطلاق النار، معتبراً أن الضغوط اللبنانية على الولايات المتحدة لا تؤدي إلى نتائج لأن واشنطن لا تمارس ضغطاً جدياً على إسرائيل، بل تنحاز لمشروعها في المنطقة.

وختم بالإشارة إلى موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً إنها تعتبر أن ملف لبنان ووقف إطلاق النار فيه جزء أساسي من أي اتفاق إيراني أميركي محتمل، وأنها لا تقبل بأي مساومة على هذا الملف.