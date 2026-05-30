المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 13:10 آليّة عسكريّة من نوع “ياغي” تابعة لجيش العدوّ عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة ما أدّى إلى تدميرها