المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الاسرائيلي

واصلت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد العدو الاسرائيلي ردا على العدوان الصهيوني ودفاعا عن لبنان وشعبه.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلاميّة فجر أمس الجمعة 29-05-2026 لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء بلدة زوطر الشرقيّة بصاروخ أرض جو.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 السبت 30-05-2026 مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:35 السبت 30-05-2026 مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، وبعد رصد دقيق لتحرّكات العدوّ، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر اليوم السبت 30-05-2026 لقوّة مركّبة من جيش العدوّ الإسرائيلي حاولت التقدّم باتّجاه الأطراف الشرقيّة لبلدة الغندوريّة وفجّروا فيها عبواتٍ ناسفة بالتزامن مع استهدافها بقذائف المدفعيّة وصليات صاروخيّة، قام العدوّ على إثرها بسحب إصاباته تحت غطاء دخانيّ كثيف، ثمّ استهدف المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعيّ.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (5):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:55 السبت 30-05-2026 قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بصلية صاروخيّة نوعيّة.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 السبت 30-05-2026 بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (7):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 السبت 30-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة بيت ليف بصلية صاروخيّة.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (8):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 و07:30 السبت 30-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الشرقيّة لبلدة الغندورية بقذائف المدفعيّة.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (9):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 السبت 30-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الشرقيّة لبلدة الغندورية بصلية صاروخيّة.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (10):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 السبت 30-05-2026 قوّة إسرائيليّة في ثكنة ليمان بمسيّرة انقضاضيّة.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (11):

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 السبت 30-05-2026 ثكنة شوميرا بمسيّرة انقضاضيّة.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (12):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 السّبت 30-05-2026 دبّابتي ميركافا في أطراف بلدة زوطر الشّرقية بصاروخين موجّهين، وعندما تقدّمت قوّة إسرائيليّة باتّجاه الدبّابتين، استهدفها المجاهدون بصاروخٍ موجّهٍ ثالث وأصابوها بشكل مباشر.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (13):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم السبت 30-05-2026 لقوّة إسرائيليّة حاولت التّقدّم باتّجاه أطراف بلدة دبّين وفجّروا فيها عبوة ناسفة ثم خاضوا اشتباكين بالأسلحة المتوسّطة والخفيفة وأجبروا العدوّ على التّراجع.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (14):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 السّبت 30-05-2026 دبّابة ميركافا عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة ما أدّى إلى تدميرها.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (15):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:10 السّبت 30-05-2026 آليّة عسكريّة من نوع “ياغي” تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة ما أدّى إلى تدميرها.

السبت 30-05-2026‏

13 ذو الحجة 1447 هـ

المصدر: موقع المنار