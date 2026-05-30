أمريكا | انفجار صاروخ “نيو غلين” على منصة الإطلاق في انتكاسة لشركة “بلو أوريجين”

انفجر صاروخ “نيو غلين” التابع لشركة “بلو أوريجين” أثناء وجوده على منصة الإطلاق في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، في حادثة وصفتها الشركة بأنها “خلل أثناء اختبار الحرق الفعلي”، بدون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

وقال عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا مايك خاريدوبولوس الذي تشمل دائرته الانتخابية كيب كانافيرال، في بيان على إكس، إنه أجرى اتصالاً مع رئيس وكالة ناسا جاريد أيزكمان بشأن الانفجار.

وأضاف “أنا ممتن لعدم وقوع إصابات، وأشكر المستجيبين الأوائل والمهندسين وطواقم الإطلاق الذين تصرفوا بسرعة”.

ويُعد هذا الانفجار أحدث انتكاسة لشركة استكشاف الفضاء التي يملكها الملياردير جيف بيزوس، ففي الشهر الماضي، فشل صاروخ “نيو غلين” في مهمة إيصال قمر اصطناعي للاتصالات إلى المدار الصحيح، ما استدعى إجراء تحقيق.

المصدر: وكالة يونيوز