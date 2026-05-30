الصحة اللبنانية : 11 شهيدا من بينهم مسعف و 8 جرحى في قضاء صور

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة معروب قضاء صور أدت إلى 4 شهداء من بينهم مسعف في الهيئة الصحية و 5 جرحى من بينهم مسعف آخر في الهيئة، وذلك في اعتداء إضافي يضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأطقم الصحية في حين أن العدو الإسرائيلي يلاحق هذه الأطقم ويحولها إلى أهداف عسكرية.

وأدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة العباسية قضاء صور إلى 3 شهداء أحدهم سوري الجنسية و جريح.

وفي طيردبا أدت الغارة الإسرائيلية إلى 4 شهداء وجريحين.

