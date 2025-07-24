لبنان

الشيخ الخطيب لأهل غزة: ندفع معكم فاتورة تخاذل العرب والمسلمين

وجّه نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان، الشيخ علي الخطيب، الخميس، رسالة مفتوحة متلفزة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، قال فيها إن “الله يمتحن بكم اليوم أمتكم التي سقطت للأسف في هذا الامتحان، وسيسجل لكم المستقبل القريب، بإذن الله تعالى، نصرًا عزيزًا”.

وأضاف الشيخ الخطيب “إننا ندفع معكم هذه الفاتورة عن العرب والمسلمين الذين يتخاذلون عن المشاركة فيها، ويندفعون لإشعال الحروب المذهبية والطائفية بين شعوبهم، ولكننا وإياكم نحيا ونموت واقفين”، وتابع “في ظلّ العدوان البربري الإبادي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، الذي تمارسه قوى الشر الدولية عبر آلة القتل الرهيبة، وأمام هذا الموقف المخزي للعالم العربي والإسلامي شعوبًا وحكومات، فإن العالم قد نفض يديه من أي مسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني”.

وقال الشيخ الخطيب “نحن نُحاصر، وتستمر الحرب علينا من الداخل والخارج، فنُمنع من إعادة إعمار بيوتنا التي تشبه بيوتكم في غزة، لأننا نقف معكم ونُصرّ على الوقوف إلى جانبكم. وأبناؤنا يُلاحقون بالمسيّرات ويُغتالون، لأننا نرفض الخضوع لإملاءاتهم، والقضية الأساس هي غزة وشعب فلسطين”، وتابع “ندفع معكم هذه الفاتورة عن العرب والمسلمين الذين يتخاذلون عن المشاركة فيها، ويندفعون لإشعال الحروب المذهبية والطائفية بين شعوبهم، ولكننا وإياكم نحيا ونموت واقفين، فيما لن يُنجيهم جُبنهم وتآمرهم من الموت أذلّاء مقهورين.”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام